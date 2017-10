Madagascar: Infrastructures routières - Les chaussées délabrées à Antananarivo

La commune urbaine d'Antananarivo (CUA) explique son irresponsabilité par le manque de budget pour la réalisation des grands travaux. Ses dirigeants ont toutefois souligné que l'Omnium de maintenance des véhicules de transport (OMAVET), chargée de la contre-visite des véhicules de transport en commun travaillant à Antananarivo, devrait réaliser des travaux de réhabilitation des rues et de mise en place de panneaux de signalisation, grâce au partenariat des deux parties. La contestation des taximen de l'affectation de cette contre-visite à l'Omavet ne va certainement pas faciliter les choses. À la CUA de trouver d'autres options. Subventionnée ou non, c'est son devoir d'améliorer la ville d'Antananarivo.

