Madagascar: Forum de la Diaspora - Une banque pour soutenir l'entrepreneuriat malgache

Grand temps. Madagascar ne doit plus rester un pays des potentialités, mais un pays développé. C'est en résumé, les tenants et aboutissants du panel numéro cinq du forum « Diaspora et business : le temps des opportunités », qui a eu lieu, samedi, au village Voara d'Andohatapenaka.

Les explications de l'EDBM (Economic development board of Madagascar) sur les potentialités, ainsi que les perspectives à moyen et long terme de la Grande île, ont éclairci les esprits. « Six secteurs sont priorisés, à savoir l'Agribusiness, les TIC, le Tourisme, l'Industrie légère, les industries extractives et les infrastructures », a précise Johary Rajosefa de l'EDBM. « Des opportunités pour tisser des liens avec le Japon entre autres », suggère Mariana Ranaivoson, membre de la diaspora au Japon.

L'Agribusiness a été proposé par une panéliste malgache habitant en France et en a intéressé plus d'un, car un débat houleux a tourné autour de ce domaine, avec les précisions même du ministre en charge de l'Agriculture et de l'élevage, Harson Randriarimanana, présent au débat. « Quatre millions d'hectares seulement sont exploités sur les trente à quarante millions d'hectares de terres arables », indique-

t-il. « Mais ces quatre millions contribuent à quelque 25% du PIB », ajoute-t-il, tout en expliquant de long en large les différents statuts des terrains à Madagascar.

« N'est il pas temps d'investir plus dans le pays », incite Mpanarivo, membre de la diaspora de La Réunion. Il propose la mise en place d'une banque de la Diaspora. « Je suggère, si l'on ne considère que le contexte à la Réunion, de canaliser les transferts qu'effectuent les quelque vingt-cinq mille Malgaches travaillant là-bas. Et voir un système bancaire efficace pour soutenir les PME et les start-up entre autres », propose-t-il. Une idée appuyée par un autre panéliste, qui juge l'économie malgache comme étant « sous-financée ».

« Entrons dans le capital des PME malgaches et créons un fonds de la Diaspora, le Malagasy Investment Fund (MIF), en optimisant la gestion des devises et en faisant appel à des entreprises, des investisseurs, des institutionnels et des professionnels », exhorte-t-il. Cette esquisse d'investissement exclusif dans le MIF est déjà élaborée pour voir le jour au premier semestre 2019.

Pour sa part, la BOA qui est la banque la plus ancienne de l'île, a fait remarquer que c'est la Banque des « Tantsaha Mpamokatra » et qu'elle œuvre pleinement dans le soutien des agriculteurs et agripreneurs malgaches. « La BOA est une banque surliquide, première en part de marché, ressources et emplois, un total du bilan dépassant le cap des 2000 milliards d'ariary en termes d'activités, et un produit net bancaire de 173 milliards d'ariary en 2016 », clarifie Vololomanitra Rakotondralambo, Directeur général adjoint de la BOA.