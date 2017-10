Mali: Partenariat INPS-SAER-emploi - Environ 15 000 assurés volontaires visés avant le 31 décembre 2017

C'est quasiment une première au Mali. Plus de 400 kilos d'herbe de cannabis ont été saisis par… Plus »

A travers la Convention de délégation de gestion, l'INPS donne mandat à la SAER-EMPLOI de le représenter auprès des affiliés et des tiers pour : la promotion de l'assurance volontaire sur toute l'étendue du territoire; l'information, la mobilisation, la sensibilisation des personnes éligibles à l'Assurance Volontaire; l'organisation et la préparation des dossiers des personnes éligibles à l'assurance volontaire en vue de leur affiliation par l'INPS au régime et le suivi de la gestion des droits des assurés.

Cette approche qui contribue à la mise en œuvre de la politique nationale d'inclusion sociale prévue par la loi n° 99-047 du 28 décembre 1999 instituant l'Assurance Volontaire, permettra de couvrir le maximum de travailleurs dans les secteurs tertiaire et informel, les professions libérales et les couches défavorisées. Ledit Projet est piloté par un organe de gestion. Il ne se substitue pas à l'INPS, mais l'accompagne.

