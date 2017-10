Congo-Kinshasa: Depuis sa prison, Jean-Pierre Bemba appelle à l'union de l'opposition

Que faut-il faire concrètement ? L'ex vice-président congolais ne répond pas à cette question mais appelle l'opposition et la société civile à s'organiser pour avoir « un objectif commun » et « mener des actions concrètes ».

Le président du deuxième parti d'opposition au Congo part du constat que tout le monde semble faire : les élections devaient se tenir d'abord en 2016 puis au plus tard en décembre 2017 et deux mois de cette échéance rien ne semble indiquer qu'elles auront bien lieu.

En RDC, le chef du deuxième parti d'opposition du pays appelle à l'union de l'opposition et de la société civile pour revendiquer l'alternance depuis sa prison à La Haye. Jean-Pierre Bemba, président du Mouvement de libération du Congo, a en effet lancé cet appel depuis sa cellule à la CPI où il est détenu après avoir été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerres et crimes contre l'humanité.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.