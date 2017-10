Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Je terminerai mon mandat malgré les aboiements des chiens marrons»

Pour sa part, la ministre de l'Education, Leela Devi Dookun-Luchoomun, déclare qu'avec la fin du Certificate of Primary Education, la course pour des meilleurs collèges est terminée. Le gouvernement veut que les écoles primaires du public soient du même niveau académique que ceux des celles du privé.

Pravind Jugnauth s'est appesanti sur le fait que l'apprentissage académique ne suffit pas et qu'il faut aussi apprendre à se comporter en société. Il y a des gens qui disposent d'une panoplie de diplômes académiques mais leur comportement en société laisse à désirer, déplore-t-il. «On peut donner plusieurs exemples et ici à Triolet vous le savez sans doute mieux que moi. On éprouve du respect envers nos parents, nos professeurs, envers les femmes et les filles. Il faut discipliner les enfants», a souligné le chef du gouvernement.

