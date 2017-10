Cameroun: Fecafoot - Les compétitions relancées

Dans le volet administratif, Me Dieudonné Happi et son équipe poursuivent les consultations avec les personnalités ressources et les divers corps de métier du football. Déclen chées le 24 octobre dernier, elles s'achèvent ce samedi au siège de la Fecafoot à Yaoundé. Des concertations qui seront élargies cette fin de semaine aux 10 ligues régionales de football. Des descentes sur le terrain visant principalement à définir les missions des bureaux régionaux et départementaux des démembrements territoriaux de l'instance. Un déploiement qui intervient trois semaines après le retour en selle des bureaux directeurs des ligues départementales et régionales élus en 2009.

