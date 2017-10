Cameroun: Boxe - Takam honorable, malgré tout

Au Principality stadium de Cardiff, le miracle ne s'est pas produit. Malgré la défaite, il s'est pourtant défendu comme un lion. Il est allé au tréfonds de lui pour contenir un Anthony Joshua déchaîné, soutenu par Zlatan Ibrahimovic et 70000 spectateurs. Un public friand de K.O qui sera déçu de voir le combat arrêté par l'arbitre au 10e round. La faute à un Carlos Takam tenant plus longtemps que prévu sur ses appuis, malgré les deux arcades sourcilières ouvertes au quatrième round. Seule reprise au cours de laquelle, il est allé au tapis, sans toutefois contrôler le combat. «L'arbitre m'a stoppé. Je ne sais pas pourquoi.

