Burkina Faso/Sénégal: CM 2018 - Le sélectionneur du Burkina Faso refuse d'abdiquer

Les matchs Sénégal-Afrique du Sud et Burkina Faso-Cap Vert auront lieu le 14 janvier respectivement à Dakar et à Ouagadougou.

Aux côtés des habitués et des cadres de l'équipe nationale comme Charles Kaboré, Alain Traoré et Aristide Bancé, deux nouveaux effectuent leur arrivée : Hassan Bande et Zakaria Sanogo.

"Nous n'avons rien à perdre puisque la FIFA nous a tout enlevé et c'est le Sénégal qui a tout à perdre parce que l'Afrique du Sud peut se qualifier. Le Burkina doit gagner en réalisant un grand match pour bien terminer l'année. La qualification est possible pour nous avec un nul du Sénégal chez lui à domicile", essaie-t-il de convaincre.

"Nous ne dépendons plus de nous à cause de cette situation créée par la FIFA alors que le Sénégal dépend de lui-même. Mais, nous allons attendre la décision du TAS sur ce match à rejouer", a ajouté le sélectionneur du Burkina Faso.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.