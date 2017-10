Angola: Le ministère de la Culture veut valoriser le patrimoine audiovisuel

Luanda — Le ministère de la Culture a appelé lundi à Luanda, les professionnels de l'audiovisuel à la conscientisation, conservation et valorisation du document audiovisuel, un instrument de l'identité culturelle.

Dans un message envoyé à l'Angop, dans le cadre du 27 octobre Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, le département ministériel considère le secteur comme une pierre angulaire de la mémoire et du patrimoine qui permettra aux générations futures de connaître et de défendre la culture et l'histoire angolaise.

Le ministère reconnaît le patrimoine audiovisuel en tant que source de connaissances qui reflète la diversité culturelle, sociale et linguistique, représentant un héritage inestimable pour l'affirmation de la mémoire collective, félicitant , pour cette raison, les archivistes et documentaristes, les producteurs et les collectionneurs de l'œuvre audiovisuelle.

Le message salue également des efforts, le dévouement et l'engagement de tous ceux qui ont la noble mission de préserver le patrimoine audiovisuel angolais.

Depuis 37 ans, le monde célèbre le 27 octobre, Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. La date a été instituée en 1980 lors de la XXIe Assemblée générale de Belgrade, au cours de laquelle l'UNESCO a adopté la recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement.

Cette année, elle a été célébrée sous la devise découvrir, se souvenir et partager.

En Angola, la cinémathèque nationale, organe du Ministère de la culture, est consacrée à la conservation et préservation audiovisuelles, prêtant l'appui aux entités collectives et singulières dans la formulation méthodes et procédures pour l'organisation des archives audiovisuelles.