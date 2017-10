Congo-Brazzaville: Ministère de la Santé - Mise en retraite des agents et cadres

Plus de 7 000 travailleurs du département sont appelés à faire valoir leurs droits au repos, a fait savoir le ministre de la Fonction publique, Michel Bongongo.

Le processus de la mise en retraite des agents et cadres du ministère de la Santé publique vient d'être déclenché. Un arrêté du ministre Michel Bongongo vient d'être signé, portant création et désignation des membres d'une commission interministérielle chargée du processus de mise à la retraite des agents et cadres de carrière de l'administration de la santé. Le conseiller administratif à la Fonction publique, Magloire Masakala, a rendu public cet arrêté au cours de la cérémonie de lancement de ce processus. Il a laissé entendre qu'une commission sera mise sur pied afin de sensibiliser ces agents et de procéder à leur identification biométrique. Cette structure devra aussi examiner les réclamations des agents éligibles à la retraite à l'issue de l'affichage des listes de l'identification biométrique.

La même commission devra aussi traiter, en toute transparence et conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, au cas par cas, les dossiers des éligibles à la retraite, préparer le calcul des indemnités de fin de carrière, selon les dispositions statutaires en vigueur et de procéder à la certification des calculs des indemnités de fin de carrière et des comptes bancaires ouverts au bénéfice de chaque agent éligible avant le paiement proprement dit des indemnités

Magloire Masakala a indiqué que cette commission a reçu aussi mandat de préparer les projets d'ordonnances et de décrets de mise à la retraite au ministère de la Santé publique, de préparer la conversion des comptes actifs en compte pension et/ou en rente de survie et le protocole d'accord entre le gouvernement et le banc syndical sur la mise à la retraite des agents de l'État. Elle devra aussi s'occuper des notifications des retraités et produire le rapport final des travaux. Le ministre de la Fonction publique a fait savoir à la commission que l'opération de la mise en retraite doit être faite en toute transparence et loin de l'esprit de règlement de compte.

Avant le démarrage de ce processus, les agents et cadres du ministère de la Santé publique doivent être sensibilisés à cette question. Pour ce faire, douze sites ont été sélectionnés à travers la ville de Kinshasa. Il s'agit notamment de l'Hôpital général de référence de Kinkole, de la clinique Ngaliema, du centre de santé Mère et enfant de Ngaba, de la division provinciale de la santé de Kinshasa, l'Hôpital général de référence de Kitambo, l'Hôpital général de référence de Mbankana, l'Hôpital général de l'Amitié sino-congolaise, l'Institut pilote de la santé, de l'Hôpital général de référence de Kinshasa. L'on cite également le Programme national de lutte contre le sida, le centre hospitalier de Maluku et l'Hôpital Roi Baudouin.