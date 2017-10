Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Hassan Abdallah préside le nouveau comité de coordination au DCMP

L'équipe a été conduite par Aubin Minaku en tant qu'autorité morale du club, avec à ses côtés Amos Mbayo Kitenge, Vidier Tshimanga et d'autres figures influentes du club. Aujourd'hui, le club a élu ses nouveaux dirigeants. Et le staff technique dirigé par l'entraîneur principal, Otis Ngoma, supervise déjà la pré-saison. Les Immaculés ont renforcé leur effectif avec de nouveaux joueurs et multiplient des rencontres amicales de préparation. DCMP a récemment battu le FC MK par deux buts à un. Avec ce nouveau comité, les espoirs sont permis afin d'atteindre les objectifs arrêtés.

