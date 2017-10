Angola: Le MPLA encourage l'ANGOP à garantir la liberté d'expression

Luanda — Le MPLA a encouragé l'Agence Angola Presse (ANGOP) à continuer à garantir l'accès des citoyens à une information rigoureuse, libre et responsable qui assure le pluralisme d'idées et la liberté d'expression, cultivant l'exercice de la liberté sur la base de constitution et de la loi.

Dans un message à l'occasion du 42e anniversaire de l'Angop, qui se célèbre ce lundi, le Secrétariat du Bureau politique du MPLA souhaite que la rigueur informative de l'agence nationale de nouvelles soit étendue aux communautés angolaises à l'étranger, ainsi qu'aux différents secteurs de la communauté niveau international.

Voici le message:

Pour la célébration, ce lundi 30 octobre, du 42e anniversaire de l'ANGOP, le Secrétariat du Bureau politique du MPLA adresse, à son Conseil d'administration et au collectif de travailleurs, les chaleureuses félicitations pour l'accomplissement avec succès, de sa mission honorable.

À ce moment d'anniversaire, le MPLA réaffirme son but, par l'Exécutif et dans le cadre de l'exécution de son programme de gouvernance, de poursuivre les efforts de modernisation de l'agence de nouvelles de l'État national, se basant sur son rôle essentiel dans la collecte et la diffusion de l'information sous ses différentes formes.

A cette phase du renforcement du système démocratique en Angola, qui implique une plus grande exaltation des valeurs patriotiques et l'affermissement des principes civiques, le MPLA encourage l'Angop de continuer à fournir un service garantissant l'accès des citoyens à des informations exactes, impartiales et responsables, qui assurent le pluralisme d'idées et la liberté d'expression, cultivant l'exercice de la liberté fondée sur la Constitution et la loi, n'oubliant jamais les communautés angolaises à l'étranger, ainsi que les différents secteurs de la communauté internationale.

Le MPLA profite de l'occasion pour faire appel à tous les médias angolais, publics et privés, à mieux jouer leur rôle stratégique de bien informer, de fournir à la société des informations sérieuses et équilibrées, pour renforcer sa crédibilité auprès des citoyens, éliminant ainsi la rumeur, la calomnie et la désorientation dans leur agenda quotidien.