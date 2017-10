Angola: L'Angop présente une nouvelle mise en page

D'autre part, il a été redessiné le logotype de l'Angop afin de le rendre plus attractif. Afin de rendre ce défi possible, le président du Conseil d'administration angolais, Daniel Miguel Jeorge, a souligné l'engagement à la formation des jeunes cadres, ainsi qu'à la formation continue du personnel de l'agence.

Il mettra l'accent sur les contenus multimédia et l'accès rapide pour ceux qui n'ont pas Internet avec un chargement plus rapide, car les couleurs ont été supprimées.

Le contenu journalistique aura moins d'éléments graphiques avec plus de nouvelles, visant à fournir plus d'informations plurielles au public, ainsi qu'il aura une structure tournée vers le système mobile, puisque dans le monde moderne, les portails sont accessibles par des tablettes et des téléphones intelligents.

