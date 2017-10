Angola: La BNA s'engage dans la stabilité du système financier

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) s'est engagée à travailler pour renforcer et stabiliser le système financier du pays, devant allier la capacité technique à la formation de son personnel.

Selon le gouverneur de la BNA, José Massano, qui parlait à la presse lundi après avoir été investi par le Président de la République, João Lourenço, la Banque centrale a le soutien de l'Exécutif, comme une part active dans le processus.

C'est un processus qui vise la stabilité macroéconomique, créant un environnement d'affaires plus favorable au pays, ce qui contribue à l'amélioration de la qualité de vie des Angolais. En ce qui concerne les mesures à prendre par l'institution, afin de rétablir la confiance et la crédibilité du système financier du pays, José Massano a souligné comme une priorité l'augmentation de la capacité interne de la BNA. Il y a du travail qui doit être fait et qui inclut le rétablissement du pouvoir de réponse de la Banque, a-t-il dit. "Nous sommes convaincus qu'avec les lignes directrices reçues et avec l'espace de travail qui nous est donné, il sera possible de faire ce parcours".

Quant à l'acquisition de devises étrangères par les importateurs nationaux, il a affirmé qu'il faudra plus de temps pour normaliser cette situation, car ce sont des ressources que la BNA n'a pas disponibles. Face à cette situation, le gouverneur de la Banque centrale a poursuivi qui l'institution opterait pour une gestion plus prudente des ressources limitées dont elle dispose. Les fonctions de la BNA sont d'assurer la préservation de la valeur de la monnaie nationale et de participer à la définition des politiques monétaires, financières et de change.