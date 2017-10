Angola: Le gouvernement veut réduire les asymétries régionales

Luanda — Une municipalité doit être l'épicentre du développement national, l'égalité et la justice sociale, de la réduction des disparités régionales et de la lutte contre la faim et l'extrême pauvreté, a déclaré lundi, à Luanda, le ministre de l'Administration du Territoire et Réforme de l'État, Adão de Almeida.

Le gouvernant parlait à la clôture des activités du 23e anniversaire du Fonds d'aide sociale (FAS), faisant allusion aux extraits de discours de l'investiture du Président de la République, João Lourenço.

A cet effet, a-t-il souligné, à son investiture, le Chef de l'Etat a dit qu'«il sera nécessaire de miser sur la décentralisation administrative et financière, élargissant progressivement les pouvoirs des administrations municipales et communales, amorçant ainsi le transfert souhaité pour que les organes élus les plus proches des citoyens promeuvent le développement communautaire et local. " Notre chemin est ainsi défini. Il nous reste à acheminer".

Le ministre Adão de Almeida a indiqué que les problèmes qui doivent être traités nécessitent l'intervention des municipalités, qui doivent être de plus en plus fortes, avoir plus d'espace et plus de ressources humaines et financières, afin d'avoir un véritable développement local.

Il a également affirmé que l'inclusion productive dans l'économie locale devrait renforcer l'espace des petits producteurs locaux qui font la force de l'économie locale et de la communauté, qui a un impact direct sur l'amélioration de la vie de la population active, donnant et promouvant sa dignité.