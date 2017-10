Angola: Les changements technologiques nécessitent la mise à jour des infrastructures

Luanda — Le secrétaire d'Etat aux technologies de l'information, Manuel Homem, a appelé lundi à Luanda les entreprises à faire des mises à jour de leurs infrastructures cybernétiques, compte tenu de l'évolution technologique mondiale.

Le dirigeant a fait cette exhortation à l'ouverture de la 2ème édition de la série d'ateliers sur le protocole d'Internet (IP) et sécurité.

Le développement des services de la société d'information apporte un changement dans la prestation de ces services dans les sociétés, et il est nécessaire aux entreprises de s'interconnecter de plus en plus pour améliorer la qualité du service.

Dans ce contexte, de plus en plus ces ressources technologiques sont devenues rares, d'où la nécessité de faire des mises à jour dans les infrastructures de manière à assurer l'utilisation de l'Internet avec la qualité et à des prix abordables.

« La mise à jour de l'IPV4 pour la version du protocole d'Internet (IPv6), qui permet un nombre illimité d'utilisateurs et dispositifs connectés au réseau, associés à des investissements du gouvernement, comme cela est le cas avec la fibre optique terrestre et sous-marine et l'entrée de Angosat1 en orbite, va augmenter l'offre et la qualité du service dans le pays », a-t-il dit.

Selon le secrétaire d'Etat, l'Association angolaise des fournisseurs d'Internet (AAPSI) et AfriNIC, institution africaine responsable de l'attribution des adresses IP, attirent l'attention sur la mise à jour dans la version IPv6.

Concernant les derniers événements dans le pays, impliquant les TIC, Manuel Homem a appelé à une plus grande collaboration à l'interconnexion des points de convergence du trafic national et international pour acquérir plus de capacité et de sécurité.

La rencontre, à l'initiative de l'AAPSI, en partenariat avec l'organisme responsable de l'attribution des adresses IP en Afrique (AfriNIC), vise à accroître l'utilisation continue de l'Internet en Angola.

L'AAPSI est un organisme sans but lucratif, créé en 2010, en vue de contribuer au développement de l ' «écosystème » de l'Internet en Angola, en participant à la définition des stratégies nationales pour le développement de plates-formes de télécommunications et à la création d'une législation qui favorise la culture de l'Internet et l'adoption des meilleures pratiques du secteur.