Congo-Brazzaville: Action Congo foot réfléchit à l'organisation des journées de réflexion

L'association ne compte pas y aller seule dans ce combat. Elle sollicite, pour l'organisation de cette activité, le parrainage du ministère des Sports et de l'éducation physique. Elle veut aussi associer plusieurs acteurs, compétences et experts du football, notamment les techniciens du ministère des Sports, membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, délégués du Comité olympique, ceux des ligues1 et 2, des clubs, des membres de l'association Action Congo Foot et d'autres partenaires œuvrant dans le domaine du football. Seront également conviés des arbitres, des journalistes, des personnes ressources, des représentants des entreprises( potentiels sponsors du football), des entraîneurs et d'anciens joueurs.

Le niveau des championnats et les contre-performances des équipes nationales sont, entres autres, les raisons qui ont poussé le président de cette association à murir cette idée. Cloud Régis Talani a, en effet, relevé quelques insuffisances dans l'organisation des compétitions nationales. Les gradins vides des stades lors des matches du championnat, les arbitres qui n'ont pas été, selon lui, à la hauteur de leurs tâches, le non-respect du calendrier, le défaut de spectacle de la part des équipes, etc. sont les maux qu'il a énumérés.

« Comment rehausser le niveau de nos championnats pour les rendre attractifs et médiatiques ? » et « Quelles stratégies pour instaurer le semi-professionnalisme ou le professionnalisme dans notre football », tels sont les thèmes retenus pour les journées de réflexion que l'association Action Congo foot envisage de tenir pendant une semaine à Brazzaville.

