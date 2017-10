Congo-Brazzaville: Œuvres sociales - Le fonds documentaire de l'école Père-Pierre-Desportes renouvelé

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique près la République du Congo a inauguré, le 30 octobre à Brazzaville, la bibliothèque et la salle d'informatique réhabilitées de l'établissement, situé au quartier Moussosso.

Le geste généreux de Todd Haskell contribue à stimuler le goût de la lecture auprès des jeunes. Il est l'œuvre du programme d'auto-assistance de l'ambassade qui permet de financer des projets de développement à caractère social et économique durables au bénéfice des communautés. Le don fait suite à une demande de l'association des sœurs servantes de Cana datant de 2006.

La bibliothèque réaménagée de cette école a été équipée par un don de près de 1000 livres venant de la représentation diplomatique des Etats-Unis au Congo. Ce don est constitué d'ouvrages littéraires, des sciences, d'anglais, d'histoire et géographie, des revues de jeunesse, d'arts, de loisirs, de spectacles, des romans pour enfants et des dictionnaires de la langue française.

En effet, la bibliothèque est un service pédagogique dont le rôle est de contribuer à la formation de l'élève et de soutenir l'action de l'enseignant. À ce titre, elle intervient dans les démarches d'apprentissage et d'enseignement.

Par contre, la même institution a fourni, pour la salle d'informatique, plusieurs ordinateurs flambant neufs aidant ainsi les jeunes écoliers à apprendre à surfer et à maîtriser les notions élémentaires des nouvelles technologies de la communication.

Emue par le don, la responsable de l'école Père-Pierre-Desportes, la sœur Ursuel Timabankidi, a indiqué : « Notre joie est très grande. Nous vous félicitons pour le sens extraordinaire de proximité ».

La bibliothèque est un outil d'apprentissage. Elle favorise l'alphabétisation, l'éducation et contribue à former de nouvelles idées et perspectives à la base des sociétés créatives ainsi qu'innovantes. Elle garantit un enregistrement authentique des connaissances acquises et accumulées par les générations passées. Sans bibliothèque, il serait difficile de faire progresser la recherche et le savoir ou de préserver pour les générations futures des connaissances et du patrimoine accumulé par l'humanité.

En octroyant ce don, le diplomate américain a pour sa part rappelé aux élèves : « Le livre est le véhicule culturel par excellence de notre patrimoine commun. C'est pourquoi, je vous demande de bien prendre soin de cette bibliothèque, source de votre épanouissement intellectuel et culturel. Faites du livre votre ami et votre confident. Il vous révèlera ses secrets et merveilles ».

Rappelons que la bibliothèque de l'école Père-Pierre-Desportes est l'œuvre du projet franco-congolais de lecture publique. Elle date de 2005.