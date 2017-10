Afrique Centrale: Vie des partis - Les écologistes d'Afrique centrale en formation

En témoignent, a-t-il renchéri, l'instauration de la journée de l'arbre chaque 6 novembre ; la protection et la préservation du Bassin du Congo ; l'initiation du Fonds bleu pour le Bassin du Congo ainsi que l'élévation au rang d'ambassadrice itinérante du Bassin du Congo, à titre posthume, de Mme Wangari Maathai Muta du Kenya, écologiste et prix Nobel de la paix.

Prenant la parole à son tour, le président du Mouvement des écologistes congolais, Younous Madzengué, a noté que le gouvernement congolais s'implique, de manière significative, à la résolution des questions liées à l'écologie et à l'environnement au double plan national et international.

La formation est organisée par la Fédération des écologistes et des verts d'Afrique centrale (Fevac), que dirige le député du Congo-Kinshasa, Didace Pembé Bokiaga, et le Mouvement des écologistes et verts congolais présidé par Younous Madzengué. Dans son discours d'ouverture, le président de la Fevac a relevé que la menace planétaire de l'environnement interpelle les décideurs publics, à tous les niveaux, à élaborer des politiques y afférentes plus efficaces et dynamiques.

