Burkina Faso/Cap-Vert: Cap Vert contre le pays - Bandé sans surprise dans l'effectif

Défenseurs: Yacouba Coulibaly (Le Havre), Alassane Sango (SO Cholet), Dylan Ouédraogo (AS Monaco), Mohamed Ouattara (WAC Casablanca), Mohamed Gnontcha Koné (Locomotiv Tachkent), Steeve Farid Yago (Toulouse FC), Dayo Issoufou (RS Berkane), Patrick Arnaud Malo (Smouha)

Le sélectionneur a annoncé 24 noms et un 25e viendra compléter la liste dans les jours à venir. Le stage commencera le 6 novembre et débouchera sur le match de la dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde 2018 face au Cap Vert.

Parmi les nouveaux qui effectueront leur baptême de feu avec l'équipe fanion des Etalons, on peut citer Zakaria Sanogo, sociétaire du TSV Hartberg (Autriche) et surtout de Hassan Bandé, jeune attaquant burkinabè du FC Malines qui enfile les buts comme des perles actuellement dans la Jupiler Pro League (7 buts en 9 matchs).

Blessé lors du déplacement en Afrique du Sud, Yacouba Coulibaly rejoint à nouveau ses camarades pour cette bataille. Idem pour Issoufou Dayo qui était également absent au pays de Mandela pour cause de suspension et qui effectue son retour pour stabiliser la défense qui avait montré des signes de fébrilité face aux Bafana-Bafana.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.