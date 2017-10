Cote d'Ivoire: Après la sortie de Katinan - La direction du FPI appelle à ne pas « porter préjudice à la libération de Gbagbo »

communiqué de presse

Dans un communiqué, la Secrétaire Générale, porte-parole du Front populaire ivoirien (Fpi), Mme Agnès Monnet a indiqué que la direction du parti invite les militants et sympathisants à plus de « responsabilité » et à « ne pas entraver la marche du Fpi vers l'unité ». Cette responsabilité vise à ne pas « porter préjudice à la libération » de l'ex-Chef de l'Etat, Laurent Gbagbo. L'intégralité du communiqué.

Communiqué du FPI relatif à la conférence tenue à paris le 28 octobre 2017 par M. Koné Katinan.

e 28 octobre 2017, M. Koné Katinan de retour d'une visite au Président Laurent Gbagbo à la CPI a au cours d'une séance de dédicace à Paris de son livre déclaré, je cite « le président Gbagbo est pour l'unité du parti... il souhaite que celle-ci se fasse autour de Sangaré... ».

Koné Katina confirme l'information de l'engagement du Pdt Gbagbo en faveur de l'unité du parti, ce que certains camarades tentent de nier depuis mois ; nous nous en félicitons.

Nous savons que le président Gbagbo, depuis qu'il a envoyé un émissaire au Président du FPI, le camarade Affi N'Guessan lui demandant de sursoir temporairement à l'organisation du congrès du parti initialement prévu pour se tenir en août dernier, travaille activement à cette unité.

La direction du FPI lui fait confiance. En attendant le retour imminent de son émissaire pour mener à bon terme ce chantier de l'unité du parti, pour sa part, la direction du FPI continue de solliciter l'assistance de certaines autorités morales en Côte d'Ivoire afin qu'elles l'accompagnent dans cette quête d'unité.

Dans cette attente, la direction du FPI exhorte les uns et les autres à plus de responsabilité dans leur propos et commentaires personnels afin de ne pas entraver la marche du parti vers l'unité et de ne pas porter préjudice à la libération du Pdt Gbagbo.

Fait à Abidjan le 30 octobre 2017

Pour le FPI, la Secrétaire Générale, porte-parole du parti.

Agnes Monnet.