Madagascar: Vente de la Villa Elisabeth - Le CRN interpelle Hery Rajaonarimampianina

Plainte. A noter toutefois que le transfert des titres de la Villa Elisabeth date du mois de septembre de cette année 2017. Raison pour laquelle, la famille politique du Professeur Zafy Albert accuse les tenants du pouvoir actuel d'être impliqués directement dans cette affaire. L'ancien ministre de la Fonction publique, Tabera Randriamanantsoa affirme même que le président Hery Rajaonarimampianina est bien au courant de cette transaction douteuse. C'est pourquoi, le CRN interpelle le numéro Un d'Iavoloha et exige l'annulation de la vente. Face à cette corruption à haut niveau, le CRN va déposer incessamment une plainte auprès du Bureau Indépendant Anti-Corruption. Une descente au niveau des 22 régions est également prévue pour sensibiliser la population par rapport à la mauvaise habitude des tenants du régime actuel qui multiplient la mise en vente des patrimoines de l'Etat. Hier, les partisans du Professeur Zafy Albert a aussi annoncé à la presse que la résidence de l'ancien Vice-Premier ministre Pierrot Rajaonarivelo à Imaibahoaka a déjà été vendue à des particuliers. L'on attend donc les résultats de l'investigation du Bianco. Tous les hauts responsables cités dans cette affaire devraient se prononcer pour éviter les polémiques. Quid de la responsabilité de la Direction en charge de la gestion des Patrimoines de l'Etat auprès du Minsitère des Finances et du Budget ?

Au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue hier au Colbert Antaninarenina, les Tabera Randriamanantsoa, Harison Razafindrakoto, Pasteur Edward Tsarahame, Mekhtoub Omar El Camille, Marcelline Rasoloherisoa et consorts ont pointé du doigt « une corruption à haut niveau impliquant des anciens et actuels hauts responsables étatiques ». Le staff du CRN accuse particulièrement un ancien Vice-Premier ministre en charge du Développement et de l'Aménagement du territoire du temps de la Transition qu' il considère comme « le premier responsable de cette vente », l'ancien Directeur général du Service des Domaines qui fait son come-back à ce poste après le dernier remaniement gouvernemental, ainsi que le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Parmi les noms cités hier par le CRN figurent également des membres du gouvernement actuel tels qu'un ancien ministre des Finances et du Budget qui est actuellement à la tête du Minsitère de l'Energie, ainsi que son Secrétaire général de l'époque qui n'est autre que l'actuel Grand Argentier. Si le contrat de vente a été signé le 24 janvier 2014, c'est-à-dire, la veille de la cérémonie d'investiture du président Hery Rajaonarimampianina, l'enregistrement de l'acte de vente n'a été fait que le 15 novembre 2016. Le 30 novembre de la même année, l'acquéreur a cédé le terrain par acte notarié à une Société immobilière.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.