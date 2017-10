Vérification. Après vérification, il ne s'agissait pas, en réalité, d'une personne décédée dans le véhicule durant le voyage, ni d'un malade décédé de la peste. La famille a mis en place cette « stratégie » manifestement vouée à l'échec, afin d'éviter de payer les frais relatifs au transport de la dépouille. Aussi a-t-elle glissé le corps parmi les passagers du véhicule pour le transporter jusqu'à la commune où l'inhumation est prévue, et déclarer par la suite le décès, une fois sur place. Des témoins de la scène ont pensé au début que la manœuvre était imaginée par la famille par crainte de voir le corps de leur proche « confisqué » par les responsables des contrôles sanitaires, au cas où l'on soupçonne la peste comme étant à l'origine du décès. Après régularisation de la situation, le véhicule et ses passagers ainsi que le corps de leur défunt proche, ont obtenu le feu vert pour continuer leur route !

