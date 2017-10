Madagascar: Septième art - Sept jours dédiés au cinéma espagnol !

On ne change pas une formule qui gagne ! Après un coup d'essai qui fut un coup de maître, le Consulat honoraire d'Espagne réédite « Le festival du cinéma espagnol ». L'évènement se tiendra du 2 au 10 novembre dans divers endroits : de l'Institut Français de Madagascar, passant par le lycée Jules Ferry Faravohitra, le Lycée JJ Rabearivelo Analakely, le lycée Galliéni Andohalo au Peter Pan. Le but de l'évenement ? Promouvoir le cinéma espagnol. A travers ce festival, les cinéphiles malgaches pourront donc découvrir et apprécier les réalisations espagnoles les plus récentes. Cinq longs métrages sont programmés pour les sept jours de projection. Petits et grands pourront trouver leur bonheur car les organisateurs ont décidé de varier les genres. L´ouverture du festival aura lieu à l'Institut Français de Madagascar Analakely, le 2 novembre à 19h. Les projections seront précédées d'une brève présentation des films. Un atelier de bande dessinée aura également lieu après la projection du 8 novembre à l'Alliance Française d´Antananarivo spécialement pour les enfants participants aux projets sociaux des Associations locales.

