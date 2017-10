Le chariot élévateur n'est pas polluant.

A Madagascar, le secteur industriel a une place importante dans le développement économique du pays. Les industriels cherchent en permanence à conjuguer rentabilité et compétitivité aussi bien sur le marché local qu'international.

Et si le respect des normes de qualité constitue un facteur de réussite, opérer dans un environnement propre est également un gage du développement de l'entreprise.

Non polluante

Raison pour laquelle, d'ailleurs, les entreprises investissent dans l'utilisation des sources d'énergie non polluante. Le gaz figure justement parmi ces sources d'énergie propre que les industriels utilisent de plus en plus. Une évolution remarquable est à souligner quant à l'utilisation des industriels à Madagascar des chariots élévateurs fonctionnant au gaz, avec des « bouteilles carburations ». Contrairement à l'utilisation usuelle du gaz pour le chauffage ou la cuisson, qui utilise la phase gazeuse, les bouteilles carburations contiennent du gaz en phase liquide et qui fait tourner le moteur du chariot élévateur.

Avantages

Il est intéressant de rappeler que les avantages sur l'utilisation du gaz sont nombreux : d'abord le respect de l'environnement étant donné que le butane est un gaz non toxique et ne présentant pas d'émission de CO2, l'utilisation à l'intérieur et dans des milieux fermés ne présente aucun risque pour la santé. C'est aussi une solution économique qui demande un peu d'investissement au départ mais engendre moins de frais d'entretien et de maintenance comparés aux chariots élévateurs fonctionnant avec un moteur à essence sans parler du gain sur la durée de vie du moteur. Les chariots élévateurs à gaz ont aussi l'avantage d'avoir des moteurs moins bruyants et souples.

Solution idéale

Disponibles à Madagascar avec une capacité de 12,5kg, les chariots élévateurs à gaz constituent la solution idéale pour les industriels avec une performance de haut niveau tout en étant simples d'utilisation, rapide à mettre en place et facile à stocker. Une bouteille à gaz a une autonomie d'utilisation de 8 à 10 heures. Et les consignes de sécurité ainsi que les précautions d'usage sont les mêmes que pour les bouteilles d'usage domestique. Les plus grandes sociétés agroalimentaires à Madagascar l'utilisent de plus en plus pour leurs exploitations tout en bénéficiant d'un accompagnement technique de la part de leur fournisseur sur place.