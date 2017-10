Maroc: Nouvelle édition du Salon du livre de Dakhla

La 8ème édition du Salon régional du livre de Dakhla aura lieu du 3 au 11 novembre sous le thème "Ensemble pour une société qui lit".

Organisée à l'initiative de la direction régionale de la culture, en coordination avec la Direction du livre, des bibliothèques et des archives du ministère de la Culture, cette manifestation connaîtra la participation de plus de 30 exposants représentant des maisons d'édition nationales, indique un communiqué des organisateurs qui précisent que des stands seront réservés aux publications des secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, et aux librairies locales.

Le Salon organisé en collaboration également avec la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab et le conseil régional, sera marqué par l'organisation de diverses activités culturelles notamment des cérémonies de dédicace de nouveaux livres, des séances de lecture poétique, des séminaires, en plus d'activités de divertissement et d'ateliers destinés aux enfants.

Le programme prévoit, par ailleurs, un atelier sur les techniques d'écriture des nouvelles, des concours culturels pour enfants, la projection du film "Les monuments historiques et les atouts naturels de la province d'Aousserd", ainsi que la signature d'une convention entre la direction régionale de la Culture et le Centre des études sahariennes relevant de l'université Mohammed V de Rabat.

Au menu figurent également, la cérémonie de présentation du nouveau roman "Départ sans retour" de l'écrivain Yahdih Bouhada et du livre "L'encyclopédie du Sahara" de Mohamed Bouzidi, ainsi qu'une table ronde sur "La chose culturelle, les médias et les défis actuels", une conférence ayant pour thème "L'expérience de la presse régionale" et un atelier sur "Les jeunes, les médias et la promotion du secteur culturel".