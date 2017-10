Maroc: Rabat abrite un atelier sur les normes de promotion des exportations

L'Institut marocain de normalisation (IMANOR) organise du 31 octobre au 02 novembre 2017 à Rabat, en collaboration avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO), un atelier national sur le renforcement du rôle des organismes de promotion du commerce (OPC) dans le développement et la vulgarisation des normes au profit des exportateurs marocains.

L'objectif de cet atelier animé par un expert international, et auquel prendront part les représentants des principaux organismes publics et professionnels concernés par la promotion des exportations, est d'identifier les enjeux liés aux normes et de mettre en exergue l'importance de ces dernières dans la promotion des exportations, de clarifier le rôle et les services qui devraient être assurés en la matière par ces organismes au profit de leurs partenaires locaux et d'identifier les possibilités de collaboration entre l'IMANOR et ces mêmes organismes, dans le but de mettre les normes, la certification et les activités associées au service de la compétitivité internationale des exportateurs marocains.

Cet atelier qui permettra une meilleure compréhension de la compétitivité internationale et des exigences qualité à l'exportation, devrait aboutir à l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan de collaboration comprenant trois actions à mettre en œuvre en priorité selon une approche de collaboration adaptée au contexte marocain, et permettant d'aider les exportateurs à surmonter les obstacles techniques au commerce et les contraintes découlant des normes, imposées aux exportations.

Il convient de signaler que cet atelier est organisé dans le cadre du projet "Mena Star" mis en œuvre par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et financé par l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (SIDA), et qui vise à encourager l'application des normes internationales relatives au développement durable dans 9 pays de la région MENA dont le Maroc représenté par l'IMANOR.