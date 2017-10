Cote d'Ivoire: San Pedro - Grossesse en milieu scolaire, 30 cas déjà enregistrés

Ils ont attiré l'attention des élèves présents à la journée qui a eu pour cadre la cour du service de santé scolaire et universitaire, santé des adolescents et Jeunes, anciennement appelé Médico Scolaire, sis au quartier Seweke.

D'où la responsabilité des parents. « La plupart de ces jeunes filles engrossées viennent des villages. Il est important que la sensibilisation se poursuive à ce niveau et que les parents soient beaucoup plus vigilants ».

Du 15 septembre 2017 au 15 octobre 2017, le service de santé scolaire et universitaire, santé des adolescents et Jeunes de San Pedro, a enregistré 30 cas de grossesses en milieu scolaire. C'est le docteur Atsin Hyacinthe, responsable dudit service qui a donné l'information. C'était à l'occasion de la journée de la contraception en milieu jeune, célébrée à San Pedro le 24 octobre dernier.

