Togo: 4 "ambassadeurs" de l'art oratoire consacrés pour se mesurer à leurs homologues Français

Ils seront les "ambassadeurs" du Togo, en novembre prochain à Paris, lors de la réunion interministérielle de la Francophonie qu'abrite la capitale française.

Ils ont pour noms, Dorinel Bouya Okondzo, Florent Gnalé, Philipe Plagbé, Innocent Aboa, arrivés respectivement, 1er, 2ème, 3ème et 4ème de la première édition de l'évènement « Les Rencontres Eloquentes de Lomé » organisée le vendredi 27 Octobre 2017, à l'Institut français de Lomé.

Organisé par WANEP-Togo en partenariat avec PNUD, OIF, Institut français de Lomé et autres, ce premier chapitre des « Rencontres Eloquentes de Lomé », placé sous le thème « Libres ensemble pour la paix », a mis aux prises 24 finalistes, qui, à travers des joutes oratoires, des plaidoiries, des contes et musiques pour la « paix, le respect, la dignité et la sécurité pour tous » ont rivalisé d'ardeur durant plus de deux (2) heures de prestations pour finalement permettre au jury de dégager les quatre lauréats qui devront représenter notre pays à Paris.

C'est donc au terme de ces duels que Dorinel Bouya Okondzo a survolé ses adversaires en obtenant une moyenne de 17,02 contre 16,92, 16,32 et 15,32 pour ses poursuivants immédiats.

Satisfaits de la prestation de ces jeunes gens, les organisateurs le sont. Et ce n'est pas la Coordinatrice de WANEP-Togo qui démentirait. « Les jeunes ont essayé de parler de paix et du nouveau concept de l'OIF de « Libres ensemble », nous avons été surtout satisfait par leurs talents, ce n'était pas évident, mais ils ont essayé. Nous espérons tout simplement pour ses jeunes, que ça ne soit pas seulement juste pour un concours, mais dans leur famille, qu'ils puissent réellement parler de paix », ainsi s'exprimait Nora Da-Do Amédzenu-Noviekou, au terme de cette soirée. Plaçant cette 1ère édition des "Rencontre Eloquentes de Lomé" dans son contexte, elle a indiqué qu'elle avait pour objectif de faire des jeunes, des messagers de paix, car, « la paix est un besoin qui est là, nécessaire et vital, et chaque jour en réalité, nous devons la promouvoir autour de nous, pour que notre société aille de mieux en mieux ». Aussi, a ajouté Mme Amédzenu-Noviekou, « à travers cette soirée, c'est aussi une manière pour nous d'appeler chacun à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à la tolérance, mais de manière ludique, de manière récréative, pour couper un peu avec les formations, pour couper un peu avec les émissions, mais sous un format de rire pour parler de paix ».

Responsable d'une des structures partenaires de cet évènement, Khardiata Lo Ndiaye, Représentante-Résidente du PNUD au Togo, s'est, pour sa part, dite heureuse d'avoir été une témoin occulaire de cette édition au cours de laquelle, la parole était donnée aux jeunes de parler de paix, « pas de déclamer la paix, mais de donner la possibilité à des jeunes talents de dire et d'exprimer ce qu'ils comprennent, le message qu'ils veulent passer concernant la paix, la cohésion et le vivre ensemble ».

Tout comme la Représentante-Résidente du PNUD au Togo, heureux ont été également les quatre lauréats qui, « surpris » et « émerveillé », entendent laisser s'exprimer au maximum tout leur alent d'orateur en novembre prochain face à leurs collègues français. Que tous nos meilleurs voeux accompagnent nos ambassadeurs.