Madagascar: Attaque d'un « cash point » - Deux blessés par balles, hier, à Anosibe

Selon les explications des gens sur place, ce cash point en est à son second cambriolage. Une heure plus tard, les éléments des forces de l'ordre débarquaient sur place avec les mêmes approches du médecin après la mort : ratissage, saisi des douilles, enquête de voisinage etc. Une enquête a été, bien entendu, ouverte avec une probabilité certaine qu'elle ne soit jamais fermée. Comme à l'accoutumée...

Evacués auprès de l'hôpital Hjra, ils se trouvaient encore entre la vie et la mort, à l'heure où nous mettons sous presse. On parle d'un pronostic vital. Les cambrioleurs ont mis dans un grand sachet noir la somme d'argent qu'ils venaient de délester, soit la recette depuis huit heures du matin, ouverture du cash point . Pour couvrir leur fuite, ils ont tirés en l'air. Cette attaque en plein jour n'a pu que semer, encore une fois, le trouble à Anosibe.

Une démonstration de force qui a cartonné puisque les piétons ont évité de se mêler dans l'action. Pistolet en main, l'un des malfrats s'est posé devant la porte du cash point pour couvrir ses compères. Les deux autres, une fois à l'intérieur, ont menacé les deux gérants du lieu avec une arme à feu et un sabre. Outre les agressions physiques, ils (les bandits) ont tiré sur les employés du local après leur forfait. Loin d'être des tirs en guise de menace, les deux hommes ont été grièvement blessés. Ils ont été blessés au cou et à la poitrine, a-t-on appris sur place.

