Madagascar: Toliara - Visite de l'ONG Eau de Coco la Réunion

La musique adoucit les mœurs. Les jeunes réunionnais de l'orchestre Tamarin de la Possession étaient en résidence artistique depuis une semaine en compagnie de leurs collègues malgaches. Ils ont fait des échanges de compétences et de savoir-faire. Ils se sont aperçus qu'ils jouent harmonieusement bien et sans fausses notes! Eau de Coco La Réunion a également accompli sa mission qui est de remettre au Centre d'Art et Musique les dons d'instruments musicaux venant de la Région Réunion et de son Conservatoire à Rayonnement Régional.

L'Ong de La Réunion a passé dix jours à visiter des Centres d'Education : l'Ecole de la Saline, celle des Saphirs à Sakaraha, de l'art et de la musique. Marcelle, un des cinq membres de l'organisation Eau de Coco de La Réunion ne manquent pas d'éloges à l'endroit de Bloco Malagasy, composée d'une trentaine de filles, toutes prêtes au combat contre la grossesse précoce, le sida, l'analphabétisme, etc.

