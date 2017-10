Madagascar: Mise en œuvre de la PNEFP - Les capacités des sept établissements pilotes renforcés

Le centre de formation professionnelle en Charpenterie Marine de Mahajanga fait partie des sept établissements pilotes.

Outils de travail en main, les sept établissements pilotes pourront facilement atteindre les objectifs fixés dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

Les actions de mise en œuvre de la Politique Nationale de l'Emploi et de la Formation professionnelle continuent. Entre autres, l'appui aux sept établissements pilotes choisis par le Ministère de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MEETFP), pour une implantation de formations répondant aux besoins et exigences du marché du travail. Le renforcement des capacités des établissements en question fait également partie de ces actions. Entrant dans le cadre de la reforme des établissements existants, l'initiative s'est axée sur le mode de gestion et du statut des établissements. Ce, afin de répondre à la demande de compétences de l'économie et de la population locale.

CAPED. Il convient par ailleurs de noter que la réalisation de ce défi est conditionnée par l'autodétermination de chaque établissement ainsi que par leur capacité à assumer seul la planification des projets. C'est dans le but d'alléger l'appréhension de ces concepts que la formation pour le renforcement des capacités des établissements a été réalisée avec l'appui de l'UNESCO. Entrant dans le cadre du programme CAPED (programme de développement des capacités pour l'Education), l'appui s'est axé sur l'écriture des documents de projet d'établissements, l'élaboration du modèle autonome de gestion d'établissement, la formation du personnel enseignant ainsi que de la direction. La dotation en équipements et fournitures des établissements concernés ainsi que la production des documents de référence des formations font également partie de la liste. Les établissements de formation technique et professionnelle, via les curricula qu'ils offrent, contribuent à la résolution de la crise de l'emploi que traversent les jeunes malgaches actuellement. D'où la nécessité d'axer les actions dans leur renforcement.