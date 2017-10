Madagascar: Rio Tinto QMM - Participation à la lutte contre la peste

Rio Tinto QMM n'est pas en reste dans les actions de lutte contre la peste. L'entreprise minière qui exploite l'ilménite de Taolagnaro vient d'octroyer un don en matériels d'une valeur de 60 millions d'ariary dans le cadre de la lutte contre la peste à Fort-dauphin.

Cette participation de QMM, consiste notamment en une réhabilitation des 10 locaux (chambres et toilettes) qui serviront de centres d'isolement et de traitement des malades ou d'autres besoins liés à l'hospitalisation. Ainsi qu'une dotation des matériels nécessaires, et l'appui à la réalisation des actions de sensibilisation et diffusion d'information.

« Rio Tinto QMM est sensible à la situation sanitaire qui prévaut à Madagascar. En tant qu'entreprise responsable et forte de nos 30 années d'expérience dans le pays, nous apportons nos contributions en réponse à l'appel de l'Etat malagasy à l'analyse des risques sur la prévention, la sensibilisation et les interventions de réponse en cas d'urgence dans la lutte contre l'épidémie de peste », a expliqué le PDG Ny Fanja Rakotomalala. A l'interne, la Direction de Rio Tinto QMM a immédiatement pris des dispositions pour prévenir et sensibiliser ses employés, contractants et leurs familles à Antananarivo et Fort Dauphin. « Nous suivons l'évolution de l'épidémie et mettons en œuvre, par anticipation, lesactions essentielles de prévention et de réponse en cas d'urgence dans nos sites à Antananarivo et Fort-Dauphin ».

Au niveau de la région, QMM appuie le Comité de crise régional dans trois volets distincts: Conseil - Contribution dans la mise en place des mesures préventives - Et mesures de réponses en cas d'urgence. A noter que QMM a également fait une donation en numéraire d'une valeur de 14 millions d'ariary auprès du BNGRC. Ce qui porte sa contribution pour la lutte contre la peste à 74 millions d'ariary.