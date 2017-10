Madagascar: Secteur énergétique - La BFV-SG aux côtés des opérateurs

La BFV s'engage vers le développement du secteur énergétique.

Les banques sont capables de financer des unités énergétiques qui sont indispensables au développement économique

Au cours de ces dernières années, le secteur de l'énergie n'a pas pu engager les réformes nécessaires facilitant les activités économiques à Madagascar. Heureusement que la donne est actuellement en train de changer puisque les initiatives se multiplient pour une amélioration du secteur énergétique.

Acteur majeur

La BFV-SG fait partie des entreprises qui participent au processus. Ainsi, en tant qu'acteur majeur de l'économie locale, elle réagit en soutenant un séminaire sur l'énergie organisé conjointement par la Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar (CCIFM) et l'Ambassade de France. Portant sur le thème « les solutions de l'expertise française aux problèmes énergétiques à Madagascar » ce séminaire se tiendra les 9 et 10 Novembre prochains. Partageant les mêmes principes, les mêmes valeurs, et au cœur de son engagement dans le financement des énergies renouvelables, la banque, sponsor du séminaire, se joint tout naturellement aux discussions et aux actions. Celles-ci visent à promouvoir cette filière ; et la BFV-SOCIETE GENERALE se lance dans cette aventure nouvelle de l'énergie à Madagascar afin d'y apporter son expertise.

Collaboration étroite

Lors de la conférence de presse qui s'est tenue le 25 Octobre dernier dans les locaux de la CCIFM Ankorondrano, Benjamin TOULOUZE, Directeur des Relations Entreprises et des Institutionnels de la BFV- SOCIETE GENERALE affirme que la banque continue de développer une collaboration étroite avec les opérateurs du secteur énergétique. «Notre dispositif d'accompagnement évolue vers plus de proximité et d'expertise, avec le soutien du groupe Société Générale », a-t-il expliqué. Bref, la BFV-SG est engagée auprès des opérateurs énergétiques, dont notamment ceux qui soutiennent l'énergie renouvelable comme le solaire, et les barrages hydroélectriques. «Nous avons financé trois programmes en 2017 et nous nous positionnons également sur les grands barrages hydroélectriques. Suite à l'intérêt de ces projets d'envergure, nous continuerons d'explorer les opportunités dans ce domaine, et ce quelque soit sa taille. Nous avons pleinement conscience des besoins importants de la population, notamment celle vivant en zone éloignée. L'objet de cette initiative est de favoriser l'émergence de nouveaux projets, d'accompagner l'innovation et l'économie locale», a-t-il précisé.