Madagascar: FIVMPAMA à l'international - La diaspora malgache prête à accomplir ses devoirs

A part la création des antennes de ce groupement du patronat malagasy à l'étranger, un forum numérique sera opérationnel en novembre pour faciliter la connexion directe entre la diaspora et les opérateurs économiques locaux.

Le FIVMPAMA (Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy) a installé six antennes sur le plan international depuis mai dernier. Il s'agit, notamment, des branches de ce groupement aux Etats-Unis, en France, au Canada, en Allemagne, aux Seychelles et tout récemment à La Réunion. Elles sont principalement composées des membres de la diaspora malgache à l'étranger, particuliers, étudiants, cadres et chefs d'entreprises issus de différents secteurs d'activité. Ils ont été représentés lors du Forum de la diaspora organisé tout récemment par le ministère des Affaires Etrangères au village Voara à Andohatapenaka. A cette occasion, ils ont déclaré qu'ils sont prêts à accomplir leurs devoirs en tant que citoyens afin de contribuer au développement économique de Madagascar.

Volonté politique. « Il s'agit entre autres, du paiement des redevances ou autres impôts. En revanche, nous réclamons nos droits tels que l'exercice de droit de vote aux élections qui vont se dérouler dans notre pays. Nous demandons également à l'Etat de prendre ses responsabilités en assurant par exemple, la couverture du rapatriement des corps en cas de décès des membres de la diaspora à l'étranger », a évoqué Philippe Rajaona, le porte-parole du FIVMPAMA à l'international lors d'une conférence de presse donnée dans le cadre de ce Forum de la diaspora. A l'issue de cet événement qui a été une grande première à Madagascar, l'élaboration d'une politique nationale de la diaspora fait partie des recommandations émises par toutes les parties prenantes. « Une proposition à laquelle nous adhérons. C'est déjà un premier pas. En outre, nous nous engageons à contribuer à l'opérationnalisation d'un Task Force à créer pour mettre en œuvre toutes ces recommandations émises. A titre d'illustration, il a été évoqué lors de ce Forum que le droit de vote de la diaspora malgache à l'étranger est déjà acquis. Mais l'Etat nécessite encore des moyens pour assurer son exercice d'autant plus qu'il y a d'autres priorités comme la réhabilitation des bâtiments des Ambassades. Or, nous sommes disposés à prêter main forte pour y arriver, quitte à mobiliser un fonds spécial. S'il y a un problème, on trouve toujours une solution. Il suffit d'une volonté politique », a-t-il poursuivi.

Forum numérique. Par ailleurs, les branches du FIVMPAMA au niveau international n'attendent pas l'Etat pour s'impliquer au développement socio-économique de la Grande île. « Ce déploiement du groupement du patronat malagasy à l'international permet notamment de créer une structure formelle servant à mettre en réseau et à organiser des rencontres entre la diaspora malgache en tant qu'acteurs économiques et les opérateurs membres du FIVMPAMA. Ce qui facilitera, entre autres, le développement des transferts de compétence ou les échanges d'expériences entre les deux parties. La mise en relation directe entre les partenaires commerciaux et les exportateurs locaux ou bien entre les partenaires financiers et les promoteurs de projets start-ups, voire un joint-venture avec les entrepreneurs, n'est pas en reste. Pour ce faire, un forum numérique sera installé pour mettre en réseau et créer une connexion directe entre la diaspora membre des antennes du FIVMPAMA à l'international et les opérateurs économiques locaux. Ce sera opérationnel en novembre. Et ce n'est pas tout ! Nous agissons déjà en cherchant un financement pour la mise en œuvre des quatre projets start-ups identifiés par le FIVMPAMA à Madagascar », a enchaîné Philippe Rajaona. Concernant l'antenne du FIVMPAMA à La Réunion, « une quarantaine de chef d'entreprises malgaches et réunionnais se mobilisent déjà à contribuer au développement économique de Madagascar en s'informant sur les opportunités d'investissement dans le pays », a annoncé Aroumougom Jacques, le vice-président.

Obstacles. Notons que la diaspora malgache suit de près l'évolution des affaires nationales même si elle est loin de son pays d'origine. Elle a cité les obstacles entravant au développement de Madagascar, telles que la délinquance économique, la corruption, l'insécurité, la dominance du secteur informel et la recrudescence des trafics des ressources naturelles. « Nous sommes prêts à contribuer entre autres, à l'instauration de la sécurité et de la transparence, sans oublier le volet social. La mise en place des antennes du FIVMPAMA et le forum numérique permettra d'éviter les longues procédures servant à concrétiser nos actions en faveur du pays », a témoigné Serge Rajerison, un membre de la diaspora aux Etats-Unis. Il faut savoir que d'autres branches du FIVMPAMA seront prochainement installées. « La création des antennes à Mayotte, Londres, Bordeaux et à Toulouse est déjà prévue. Marseille vient d'en avoir la sienne », a conclu Eric Rajaona, membre du FIVMPAMA-France.