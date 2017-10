Madagascar: EISA - Pour l'égalité hommes-femmes au Parlement

Dans le cadre de son Programme appui à l'Assemblée nationale malgache, l'Institut Electoral pour une Démocratie durable en Afrique (EISA) entend promouvoir une meilleure prise en compte des problématiques d'égalité hommes-femmes dans le travail parlementaire.

Ce volet national du Projet continental Africa Democracy Strenghtening III (ADS III), financé par l'Agence internationale de coopération suédoise (SIDA), vise à contribuer au renforcement de l'efficacité et de l'effectivité du Parlement dans l'exercice de ses différentes missions. De façon plus spécifique, cette initiative entend promouvoir un fonctionnement plus démocratique de l'Institution à travers une meilleure prise en compte des problématiques d'inégalités hommes-femmes aussi bien dans ses structures que dans ses actions et ses produits.

Réformes. Dans cette perspective, un appui spécifique est apporté au Parlement, à travers la Commission Genre et Développement afin que cette dernière puisse pleinement jouer son rôle en matière de lutte contre les inégalités de sexes, notamment à travers l'adoption de lois et des réformes nécessaires à l'instauration de la parité. Dans ce cadre, et à la demande des femmes parlementaires, EISA a conduit une revue visant à évaluer la prise en compte de l'égalité hommes-femmes dans les lois votées depuis 2014 ainsi qu'à identifier les lois favorables à l'égalité des sexes mais ne disposant pas encore de décret d'application. Les résultats de cette revue seront présentés aux parlementaires membres des Commissions juridiques des deux chambres, de la Commission Genre et Développement ainsi que des femmes parlementaires.