Madagascar: Salon du Chocolat - La Chocolaterie Robert en vedette à Paris

Mais en vous y approchant, vous lirez au pied du Renard : Merci à nos partenaires « Robert » et « Cacao Barry ». C'est un grand honneur non seulement à l'industrie malgache mais également à l'agriculture malgache », nous a-t-il confié. En outre, la Chocolaterie Robert a produit la couverture de la statue, avec le cacao des plantations MAVA du Sambirano. Bref, Madagascar est très bien représenté durant ce rendez-vous incontournable des passionnés de chocolat.

En effet, les différentes sortes de chocolats produits dans les 5 continents sont présentées par les producteurs des quatre coins du monde. Pour les organisateurs, il s'agit de 20.000m2 d'exposition-spectacle pour petits et grands. Fredy Rajaonera, de la Chocolaterie Robert, et non moins président du SIM (Syndicat des industries de Madagascar) nous donne un aperçu de l'événement. « Quand vous entrez dans la grande salle du Salon du Chocolat à Paris, vous voyez immédiatement trôner un Renard en chocolat de 4 mètres de haut. C'est l'œuvre du célèbre chocolatier Yann Couvreur.

Le Salon du Chocolat se tient à Paris-Porte de Versailles, du 28 octobre au 1er novembre 2017. Plus de 500 participants venus de 60 pays, dont 200 chefs et chefs pâtissiers de renom sont au rendez-vous à cette grande rencontre mondiale des passionnés de chocolat.

