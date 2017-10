Madagascar: Pétanque - BIC remporte le Grand Open du CBF

C'est ainsi que cette triplette conduite par Daddy, a éliminé en demies, une équipe du CBF par 13 à 7 tandis que Toutoune et ses amis ont battu une équipe d'UNOH d'Antsirabe avec Bally, Bondy et Haja sur le score éloquent de 13 à 8.

Ambohimahasoa a encore connu son heure de gloire durant le week-end avec la victoire de son équipe au Grand Open du Club Bouliste de Fianarantsoa. L'équipe composée de Mamy, Tselonina et Daddy a, en effet, gagné haut la main le tournoi en s'imposant devant le récent champion d'Afrique, Toutoune entouré pour l'occasion par Dakar et Kiady par 13 à 11.

