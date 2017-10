Congo-Kinshasa/Guinée: Mondial 2018 - Vingt-trois Léopards contre le Sily de la Guinée

Au milieu de terrain, l'on retrouve Chancel Mbemba (Newcastle/Angleterre), Rémi Mulumba (Le Gazelec Ajaccio/L2 France), Chiquito Lema Mabidi (Raja de Casablanca/Maroc), Chadrac Akolo (Stuttgart/Allemagne), Jacques Maghoma (Birmingham City/D2 Angleterre), Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique), Gaël Kakuta (Amiens/France) et Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre). Les attaquants convoqués sont Firmin Mubele Ndombe (Rennes/France), Jordan Botaka (Saint-Trond/Belgique), Jonathan Bolingi (Excelsior Mouscron/Belgique) et Junior Kabananga (FK Astana/Kazakhstan).

En fait, le sélectionneur des Léopards, Florent Ibenge, a publié, le 30 octobre, au cours d'une conférence de presse dans la salle des conférences au siège de la Fédération congolaise de football association à Kinshasa, une liste de vingt-trois joueurs. Les gardiens de but retenus sont Joël Kiassumbua (Lugano/Suisse), Nicaise Kudimbana (Union Saint-Gilloise/D2 Belgique) et Ley Matampi Vumi (Mazembe). Les défenseurs présents sur la liste de Florent Ibenge sont Djo Issama Mpeko (Mazembe), Arnold Nkufo (Vitoria Setubal/Portugal), Christian Luyindama (Standard de Liège/Belgique), Wilfried Moke (Konyaspor/Turquie), Gabriel Zakuani (Gillighian/D3 Angleterre), Marcel Tisserand (Wolfsburg/Allemagne), Glody Ngonda Muzinga (V.Club) et Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie).

Les Léopards espèrent un faux pas des Aigles de Carthage face aux Chevaliers de la Méditerranée de Libye, un scénario quasi impossible. Mais comme on dit, dans le football tout peut arriver. Et pour cette dernière rencontre contre le Sily national de la Guinée, les Léopards seront privés de leur actuel buteur maison, Cédric Bakambu. Le meilleur buteur de Villareal en Espagne a accumulé deux cartons jaunes valant une suspension.

L'on sait que les Léopards de la RDC n'ont plus leur destin en mains dans les éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018, depuis leur résultat d'égalité de deux buts partout à Kinshasa contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. Cependant, il reste une journée, la sixième et dernière. Si la Tunisie accueillera la Libye à domicile, la RDC offrira, elle également, son hospitalité à la Guinée Conakry. Le match est programmé au stade des Martyrs.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.