Afrique de l'Ouest: Terrorisme - Les Etats-Unis annoncent 60 millions de dollars d'aide à la force du G5 Sahel

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Les pays du G5 sont devenus ces dernières années d'importants foyers pour les groupes extrémistes, notamment depuis que la Libye a sombré dans le chaos en 2011, que la secte Boko Haram s'est étendue au Nigeria et que des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda se sont emparés du nord du Mali en 2012. Ces terroristes avaient été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale, lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, mais les violences perdurent non seuelement au Mali mais aussi dans d'autres pays du G5.

En annonçant cet appui, le département d'Etat n'a pas précisé s'il s'agit d'un soutien financier qui se fera par le biais des Nations unies ou d'une aide bilatérale aux pays concernés. Or, depuis quelque temps, la France qui a des troupes dans la région, souhaitait obtenir l'aide logistique et financière de l'ONU, mais les Etats-Unis, premiers contributeurs de l'organisation, s'en sont jusqu'ici opposés. Malgré cela, Rex Tillerson a salué les efforts de Paris dans cette région d'Afrique très instable avec l'opération Barkhane.

Ces fonds vont, selon lui, « renforcer nos partenaires régionaux dans leur combat pour assurer la sécurité et la stabilité » face au groupe djihadiste Etat islamique et aux autres « réseaux terroristes ». « C'est un combat que nous devons gagner, et cet argent va jouer un rôle-clé pour y parvenir », a renchéri le chef de la diplomatie américaine.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.