Congo-Brazzaville: Dolisie - Le nouveau maire prête serment

Prenant la parole en la circonstance, Ghyslain Rodrigue Nguimbi Makosso a promis de tout mettre en œuvre afin de bien administrer sa commune et de fournir des services de qualité à la population. « J'ai juré de respecter la loi et d'exercer les devoirs qui incombent au maire », a-t-il dit.

Élu en fin août dernier, l'autorité a été installée dans sa nouvelle charge devant les membres du conseil municipal et un parterre d'agents municipaux. Il a pris ses fonctions de maire de Dolisie après avoir prêté serment sur la charte de la ville. Ghyslain Rodrigue Nguimbi Makosso a été ensuite installé en tant que premier magistrat et officier de police judiciaire par le président du tribunal près la cour d'appel de Dolisie, Ndimbi Dimona, sous le contrôle de Gabriel Kokolo, procureur de la République près la cour d'appel de cette ville.

