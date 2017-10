Congo-Brazzaville: Cnosc - Deux nouveaux dirigeants pour deux commissions spécialisées

Laury Yannick Pembouabeka et Thérèse Nsona ont été respectivement élus, le 28 octobre à Brazzaville, président de la commission des athlètes et présidente de la commission femme et sport au cours des assemblées générales électives.

La mise en place des deux bureaux vient compléter la liste des neuf commissions spécialisées déjà mises en place par le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc). Elu président, Laury Yannick Pembouabeka, capitaine des Diables rouges de boxe a été investi pour représenter les athlètes et faire entendre leur voix au sein du Cnosc. En l'absence de deux autres candidats à la présidence (Barel Mouko pour le football et Jean Martin Mbana de l'athlétisme), il n'a fait qu'une bouchée de Sanat Michael Mounda de Badminton (9 voix contre 3).

« Je suis content d'être élu. Je vais défendre les intérêts des athlètes sans exception : les anciens et ceux qui sont en activité. Je vais mettre en place avec l'aide du comité olympique un statut spécial pour les athlètes en activité et pour les anciens internationaux », a promis le champion d'Afrique dans la catégorie des moins de 91 kg lors des derniers championnats d'Afrique de Boxe à Brazzaville. Son challenger, Sanat Michael Mounda, a été élu vice- président homme. Teixeira Moïse Samba va assumer les fonctions de trésorier général et André Oswald Tsoumou est membre. Les autres postes, notamment vice- présidence femme, secrétaire général et un autre membre sont à pourvoir. Ils seront complétés au cours de l'assemblée générale inaugurale de la commission.

La commission femme et sport, quant à elle, sera régie par un texte particulier établi sur la base des orientations de l'Organisation des Nations unies et du Comité international olympique. Ce dernier a, en effet, décidé de voir les comités nationaux olympiques compter en leur sein au moins 30% de femmes à des postes décisionnaires d'ici à 2020.

La candidate de la fédération congolaise d'athlétisme, Thèrese Nsona, a été placée à la tête de cette commission avec pour mission d'inciter les femmes à participer à la gestion administrative et technique du sport. « C'est une opportunité pour moi de pouvoir être plus proche des femmes pour leur apporter ma contribution dans l'évolution de la femme au sport et surtout que j'ai aussi fait une petite étude sur les femmes. Je n'ai jamais fait le sport de haut niveau. J'étais gymnaste et j'ai laissé le poids. Je représentais mon établissement à l'Onssu. J'arrive dans une structure un peu plus large. Je vais inciter la femme à participer à la gestion administrative et technique du sport », a-t-elle souligné.

A l'issue de cette assemblée générale, Mireille Nziengué Kama et Ramelia Ngouabi Assanga ont respectivement été élues vice-présidentes des sports individuels et collectifs. Emma Claudine Samba Matsimouna a été élue secrétaire générale, Guillaumette Aimée Koutoupot, trésorière générale, Marthe Marie Madeleine Djouob et Jeanne Loutangou sont les membres.