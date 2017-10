Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - Perte de 22% de recettes au 3e trimestre 2017

Laury Yannick Pembouabeka et Thérèse Nsona ont été respectivement élus, le 28 octobre… Plus »

On constate que le revenu dans cette période est tiré par les appels sortants, même si ce segment est passé de 51,4 milliards FCFA à 39,3 milliards F CFA entre le 3e trimestre de 2016 et 2017. Pour sa part, le revenu entrant voix a baissé de 19,1% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 1,2% au 3e trimestre 2017 par rapport à la même période 2016, rapporte l'observatoire.

L'observatoire des marchés de la téléphonie mobile que publie l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE) annonce, en effet, un revenu total du marché de la téléphonie mobile de 48,2 milliards de F CFA au 3e trimestre. Des recettes générées essentiellement par le revenu voix sortant des trois opérateurs (Airtel, MTN et Azur) qui représente 81,6% du revenu total, suivi du revenu voix entrant avec 12,0% et du revenu SMS, ne représentant que 6,4% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.