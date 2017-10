Sénégal: Arts et Lettres - Les Grands Prix seront remis le 19 décembre prochain

Dakar — La cérémonie de remise de prix aux lauréats du Grand Prix du président de la République pour les Arts et les Lettres est prévue le 19 décembre prochain à Dakar, a appris l'APS de source officielle, lundi.

"Le 19 décembre prochain, le président de la République va procéder à la remise des +Grands prix des Arts ", a annoncé le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, lors d'une conférence de presse de lancement de Dak'Art 2018, au Musée des civilisations noires.

L'appel à candidature pour "Le Grand Prix du président de la République pour les Arts et les Lettres" a été lancé en novembre 2016. Il a été clôturé le 15 février 2017.

Plusieurs disciplines étaient concernées : les arts visuels, la danse, la musique, la mode et le stylisme, les arts dramatiques, le cinéma et l'audiovisuel, le conte et les disciplines des cultures urbaines. Les différents jurys ont déjà rendu leur résultat.

Cette année, trois prix seront décernés aux lauréats : deux Grands Prix du président de la République pour les Arts et un Prix d'encouragement. Les lauréats du "Grand Prix du président de la République pour les Arts" reçoivent chacun dix millions de Francs CFA et une distinction. Au même moment, le lauréat du "Prix d'encouragement" reçoit deux millions (2.000.000) de FCFA et une distinction.

Les prix seront remis par le chef de l'Etat, Macky Sall.

Initié par l'ancien chef de l'Etat Abdou Diouf (1981-2000), le Grand prix du président de la République pour les Arts et les Lettres vise "à promouvoir le développement des Arts, d'honorer et de récompenser des artistes méritant dans le domaine des Arts".

La dernière cérémonie de remise du Grand prix du président de la République pour les Arts et les Lettres a eu lieu en janvier 2013 avec l'ancien président Abdoulaye Wade.

Parmi les grands noms de l'Art et des Lettres qui ont reçu cette récompense, figure Cheikh Aliou Ndao, Boubacar Boris Diop et Sokhna Benga (écrivains), Serge Corréa et Souleymane Keïta (peintres).