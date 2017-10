Afrique: Réunion internationale sur la nutrition - Près de 1000 participants attendus à Abidjan

Le troisième examen de la Côte d'Ivoire après ceux de 1995 et de 2012. Plus »

Entre autres instruments, le Conseil national pour la nutrition (Cnn), le Plan national multisectoriel de nutrition (Pnmn). Raymond Goudou-Coffie estime de ce fait que « des efforts ont été faits à ce jour par le gouvernement et ses partenaires et ferons l'objet de partage au cours de ce rassemblement ».

Le ministre a indiqué que la Côte d'Ivoire a adhéré au mouvement Sun en juin 2013. Ce qui lui a contribué à améliorer la situation nutritionnelle dans le pays et de mettre en place des instruments pertinents de lutte contre la faim et de la mauvaise alimentation qui ont donné des résultats intéressants.

« 805 millions de personnes souffrent encore de la faim, 162 millions d'enfants présentent un retard de croissance, 51 millions d'enfants souffrent de cachexie (état d'amaigrissement et de fatigue généralisée dû à la sous-alimentation), plus de deux milliards de personnes présentent une ou plusieurs carences en micronutriments... ) selon la ministre en charge de la santé.

Et la rencontre se justifie à l'en croire, du fait que la faim et la dénutrition demeurent une préoccupation majeure dans le monde, en particulier dans les pays en développement. Elle a appuyé ses affirmations de chiffres qui parlent d'eux-mêmes.

