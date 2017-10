Cote d'Ivoire: Forte mobilisation des donateurs et partenaires pour l'achèvement du centre d'hémodialyse

La terreur provoquée par les maladies du rein en Côte d'Ivoire changera bientôt de camp. Et ce, avec l'achèvement des travaux de construction du Centre international d'Hémodialyse et de Greffes de Rein d'Abidjan.

Partenaires, donateurs, Vice-Président ivoirien et membres du Gouvernement se sont mobilisés, le samedi 28 octobre dernier, autour de la présidente fondatrice de Servir, Mme Henriette Konan Bédié et son époux, Aimé Henri Konan Bédié. Ce, à l'occasion de la 13ème édition du gala de la Fondation Servir à la salle des fêtes de Sofitel Hôtel Ivoire. L'objectif de cette est pour non seulement atténuer les souffrances des malades du rein, mais également de s'engager véritablement pour que le Centre international d'Hémodialyse ouvre ses portes l'année prochaine.

Et au bénéfice des malades. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a effectué le déplacement pour soutenir Mme Bédié dans son combat contre les maladies qui continuent d'endeuiller les familles. La présidente de la Fondation Servir a indiqué que venir à bout de l'insuffisance rénale s'apparentait au combat de David contre Goliath.

« (... ) Vous êtes pour nous la fronde de David qui va nous permettre de gagner contre cette maladie pernicieuse », s'est-elle adressé aux partenaires, donateurs et invités de marque venus participer à ce 13ème gala de bienfaisance. La patronne de la Fondation Servir a expliqué que l'insuffisance rénale est devenue un fléau national voire mondial. Selon, elle en Chine, il y a près de 20 millions de malades contre 02 millions de malades en Côte d'Ivoire avec près de 5000 personnes en attente de greffe. « Les maladies du rein ont atteint la côte d'alerte en Côte d'Ivoire », a déploré la fondatrice de Servir. Faisant remarquer que ce tableau inquiétant est d'autant plus sombre que cette pathologie est devenue pédiatrique.

Car, a-t-elle justifié, elle atteint de plus en plus les tout-petits. « Au niveau de la seule unité de néphrologie du Chu de Yopougon, nous enregistrons en moyenne 600 enfants en consultation par an et cinquante en hospitalisation par an », a-t-elle relevé. Dénonçant également le fait que ces enfants arrivent trop tard, à un stade d'insuffisance rénale sévère, dans les centres spécialisés. Mme Bédié a plaidé auprès du gouvernement pour que le traitement de l'insuffisance rénale chez les enfants soit subventionné, comme chez les adultes.

« C'est le lieu également de mettre l'accent sur la prévention, car près d'un tiers des malades ne sont diagnostiqués qu'en phase terminale. De plus, une saine alimentation et une discipline de vie aident grandement à éviter cette maladie », a lancé Henriette Konan Bédié aux invités de marque dans la salle.

La présidente de Servir a signifié que le Centre International d'Hémodialyse et de Greffe de rein est en voie de finition. « Il nous faut encore un peu d'effort. Que le prochain gala soit celui des festivités de l'inauguration » a-t-elle espéré. Exprimant ainsi sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et à son épouse Dominique Ouattara pour leur soutien constant et combat contre l'insuffisance rénale. Elle n' a pas manqué de rendre un hommage mérité à la Première Dame pour les grandes actions caritatives qu'elle mène au quotidien en faveur de la population et de la protection des enfants par le biais de la Fondation Children of Africa. En tout cas, pour cette 13ème édition, elle a réussi le pari de la mobilisation.

Comme chaque année, il y a eu la vente aux enchères. Deux produits ont été mis en vente : une montre de marque Hermès sertie de diamant avec une mise de départ de près de 09 millions de Fcfa a été payée à 11 millions de Fcfa par une personnalité qui a requis l'anonymat. Tandis qu'une bouteille de Vin spécial estampillé sur nom d'Henriette Konan Bédié avec une mise de départ de 02 millions de Fcfa a été achetée à 08 millions de FCFA par le Vice-Président de la République, Daniel Kablan Ducan.

Qui l'a offert à la Première Dame, Dominique Ouattara. Mmes Bédié et Dominique Ouattara ont ouvert le bal. Il est bon de noter qu'en douze gala, la Fondation Servir a réussi à mobiliser 03 milliards de Fcfa pour un besoin total de 5,5 milliards de FCFA. Donc, il reste 2,5 milliards de FCFA pour achever la construction du Centre international d'Hémodialyse et de greffe de rein.