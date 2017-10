Cote d'Ivoire: Organisation mondiale du commerce - Souleymane Diarrassouba expose les potentialités du pays

Le troisième examen de la Côte d'Ivoire après ceux de 1995 et de 2012.

Du 25 au 27 octobre dernier au siège de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a participé à l'examen des politiques commerciales (EPC).

C'est un exercice prescrit dans les accords de l'OMC au cours duquel les politiques commerciales et les politiques connexes des pays membres sont examinées et évaluées périodiquement. Il s'est donc agi pour le ministre du Commerce de fournir des informations sur les politiques et pratiques commerciales relatives au développement du commerce multilatéral en vigueur en Côte d'Ivoire.

Ainsi la Côte d'Ivoire, lors de cet examen groupé des politiques commerciales des huit pays de l'UEMOA, a présenté, à travers le rapport du secrétariat de l'OMC et celui du gouvernement, son environnement économique, ses régimes de commerce et d'investissement, les mesures liées à sa politique et pratique commerciales, ainsi que ses politiques sectorielles.

« L'intérêt de la Côte d'Ivoire pour cet examen, voulu par tous les membres de l'UEMOA, est qu'il constitue un audit de notre intégration et de notre régime commercial national », a relevé Souleymane Diarrassouba. Concernant le régime d'investissement de la Côte d'Ivoire, le chef de la délégation ivoirienne a souligné que sa transparence garantit les droits des investisseurs et leur assure de nombreux privilèges.

En outre, le pays a amorcé d'importants travaux d'infrastructures visant l'agrandissement et la modernisation de ses deux ports d'Abidjan et San Pedro et de son réseau routier. Sa compagnie aérienne (Air Côte d'Ivoire) performante dessert une dizaine de capitales de pays africains et fait de l'Aéroport Félix Houphouët Boigny, un hub régional. Dans le secteur énergétique, la Côte d'Ivoire investit pour augmenter sa capacité de production qui passera de 2000 mégawatts à 4000 mégawatts à l'horizon 2020.

Ce dynamisme des réformes est caractérisé entre autres par la privatisation ; l'ouverture des secteurs de services ; l'accélération de la numérisation de divers actes administratifs et financiers ; la mise en place de divers guichets uniques dont le Guichet Unique du Commerce Extérieur ( GUCE) , le paiement électronique de certains Impôts et le commerce électronique dont le volet mobile money comptabilise environ 23 millions d'euros de transactions journalières.Cet examen des politiques commerciales de la Côte d'Ivoire a permis au ministre Souleymane Diarrassouba de présenter les performances économiques du pays à Genève