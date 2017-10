Cameroun: Grossesse et voyages - Les bons gestes

Contrairement à ce que croit l'imagerie populaire, votre ventre de femme enceinte ne vous empêche pas toujours de voyager.

Sauf avis contraire du corps médical, la grossesse n'empêche pas d'aller découvrir le pc de Mindif dans l'Extrême Nord. Ou encore faire l'étoile de mer non loin des chutes de la Lobé, à Kribi. Ceci étant dit, il convient tout de même de prendre quelques précautions pour savourer des vacances dignes de ce nom.

Un check-up avant le départ Pour bien vivre ses villégiatures pendant ces vacances, « l'idéal est de faire un examen obstétrical avant le voyage, afin de s'assurer de sa tension, de vérifier l'état de votre col de l'utérus et le cœur du bébé », rappelle Marie Epoupa, sage-femme. La formalité permet d'être à l'aise dans ses vadrouilles.

Le mode de transport Quelque soit le moyen de transport, la sage-femme l'assure, aucune durée de voyage n'est à proscrire lorsque l'on est enceinte. L'enjeu est alors d'optimiser son confort et d'adopter quelques réflexes. L'avion : inutile de rappeler qu'au moment de l'achat des billets, il est fortement conseillé de prendre en compte le terme de sa grossesse et de vérifier ensuite le stade de grossesse maximum auquel ladite compagnie accepte les femmes enceintes. Mais le terme de grossesse importe moins que les risques de maladie thromboembolique veineuse et de phlébite. D'où l'importance de porter des bas de contention et de les enfiler dès le matin, au réveil. Le train et la voiture : ces deux moyens de transports ne nécessitent aucune précaution particulière. En train, on se lève et on marche régulièrement. «En voiture, on s'assure que la conduite soit douce et on peut aussi incliner le siège pour plus de confort et éviter que la position n'appuie trop sur le col», assure notre source.

La destination Sur place, assurez-vous qu'il y ait une maternité ou un hôpital. Il est primordial de toujours informer son médecin de la destination du voyage. On conserve son dossier médical sur soi. À l'intérieur : ses prises de sang et autres examens, mais aussi les coordonnées de son médecin. Pour le reste, il suffit d'éviter les sports au cours desquels on peut chuter ou prendre des coups.