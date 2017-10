Les écoliers du Groupe Scolaire Plateau 1 de Dimbokro sont aux anges. Et pour cause : leur école… Plus »

Forts de tous ces soutiens, le président du comité d'organisation, Gilbert Gbagbeu et le commissaire du festival, Traoré Bourlaye, attendent un déferlement des fils de Fronan et de toute la région du Hambol à cette fête.

Il est le parrain de cette première édition. On ne sera pas surpris de voir ce pratiquant chevronné de Taekwondo entrer dans l'arène, sur l'esplanade de la mairie de Fronan et exécuter majestueusement des pas de Mandja.

Le festival commence à 9 h et prend fin à 18h par un concert de balafon avec le village de Darakokaha et le groupe KBL de Bouaké.

Entrer dans l'arène et danser à petits pas au son du tambour et des chants, en veillant à ne pas être fauché par un autre danseur. Parce que le principe de cette danse, c'est de faire tomber l'autre par fauchage.

Ce n'est ni de la boxe, ni du karaté, ni du judo, ni de la lutte, etc. Mais, comme ces différentes disciplines, c'est bien un art martial. Ou plus exactement, une dance martiale. Le Mandja est une danse de garçons (de durs) du pays Tagbana qui sort lors des occasions de réjouissance et des funérailles.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.