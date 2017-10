Cote d'Ivoire: San Pédro - Dominique Ouattara offre 500 kits scolaires aux enfants de 3 villages

La Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a, à travers sa structure de bienfaisance, Children of Africa, offert, le samedi 27 octobre, 500 kits scolaires aux enfants de Poro-village et de Kablake 1 et 2.

C'est le directeur général du Port de San Pedro, Marcel Hilaire Lamizana, qui était porteur de cet important don qui a soulagé les populations des trois villages bénéficiaires.

À l'école primaire publique de Poro-village où a eu lieu la cérémonie de remise des kits, le Dg du deuxième port de Côte d'Ivoire a fait la déclaration suivante : «Mme Dominique Ouattara, votre maman, une mère très engagée dans la scolarisation des enfants en Côte d'Ivoire et la lutte contre le travail de ceux-ci dans les plantations, a porté son regard sur notre région. Elle m'envoie remettre ces kits scolaires aux enfants de Poro village et de Kablake 1 et 2 ».

Ce don est composé de sacs, livres, cahiers et autres fournitures scolaires. Les enfants, par la voix de Jonas Naguessou, élève en classe de Cm2, ont exprimé leur joie et leur reconnaissance à la Première dame.

Il a promis, au nom des 296 élèves de l'Epp Poro village et de ceux de Kablake 1 et 2, de bien travailler à l'école pour ne pas décevoir la donatrice.